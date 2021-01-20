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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da tütün kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi

Ağrı’da tütün kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi

Operasyondan detay

Kaçak Bandrol Sigara Muhalefet 

-Ele geçirilen kaçak tütünün sergilenmesi

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 80 koli gümrük kaçağı olduğu tespit edilen boş makaron ele geçirildi, konuyla ilgisi olan 2 kişi gözaltına alındı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 80 koli gümrük kaçağı olduğu tespit edilen boş makaron, 9 koli üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron, 130 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi. Konuyla ilgisi olan 2 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “80 koli içerisinde 1350 paket ( toplamda 270.000 adet/dal ) gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 9 koli içerisinde 450 paket ( toplamda 90.000 adet/dal ) üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron,1 kiloluk 130 paket halinde çeşitli markalarda toplamda 130 kg ambalaj paketli bandrolsüz tütün, her biri 5 kg olan 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 450 kg açık tütün, yaklaşık 50 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre, içerisinde 100 adet bulunan 2 koli halinde sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa ve 4733 Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.” (MG-
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