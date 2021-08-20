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Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Yangından görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Bild Yangın Altın Trol 


- Ağrı’da trafodan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın merkeze bağlı Çamurlu köyünde bulunan bir trafoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler trafodaki elektriğin kesilmesinin ardından uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.
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