Ağrı’da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı



- Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Tanıktepe Karakolu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kiş öldü, 1 kişide ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Tanıktepe mevkinde 76 AG 455 plakalı özel araç plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kaza sonrası haber verilmesi üzerine Doğubayazıt Belediyesine bağlı ekipler ve Umke ekipleriin intikal ettiği olay yerinde otomobilde sıkışan iki kişi araç kesilerek çıkarıldı. Araç sürücüsü Baycan Büyükdağ'ın yaralı olarak kurtarıldığı kazada yanında bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Baycan Büyükdağ 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Büyükdağ'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (SA-



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