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Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Bild Yangın Altın Trol 


- Ağrı’da tezek yığınlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde dün gece yüklü miktarda tezeğin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere ve yoğun dumana uyanan evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağrı merkezden olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Korkutan yangının ardından tezekler küle döndü.
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