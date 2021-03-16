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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da terör örgütüne yardım eden 4 şahıs tutuklandı

Ağrı’da terör örgütüne yardım eden 4 şahıs tutuklandı

- Ağrı’da Bölücü Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 9 şahıs gözaltına alındı

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü İstihbarat Irak 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da Bölücü Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı bölgesinde bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin eden 9 şahsa yönelik olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyet sonucunda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili yapılan adli işlemler sonucunda, 4 şahıs “terörün finasmanı suçundan" (örgüt mensuplarına yiyecek maddesi ve muhtelif malzeme temin etme) tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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