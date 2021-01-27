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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

- Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Buz Sarkıtları 

-- Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Ağrı’da, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hayat, soğuk havaların etkisiyle resmen durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği kentte evlerin çatı ve pencerelerinde buz sarkıtları oluştu. Kentte bazı vatandaşlar da araçlarını halı ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştı. Yerlerde oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. (MG-AT)
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