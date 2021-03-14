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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu

Ağrı’da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu

Oluşan buz sarkıtlarından görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Buz Sarkıtları Gesi 


- Ağrı’da etkili olan soğuklar nedeniyle su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, Mart ayı olmasına rağmen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Etkili olan soğuk havayla birlikte 15 metre yüksekliğinde olan su deposunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluştuğu su deposunda, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca kent merkezinde bulunan birçok yerde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri oluştu.
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