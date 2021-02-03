Ağrı’da soğuk hava ve sis etkili oldu

--Kar manzaları

--sis ve doğuk havanın etkili olduğu kentten detay görüntüler

--detay görüntüler



( AĞRI ) - AĞRI



- Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da sis ve soğuk hava etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesini düşürürken vatandaşlar zor anlar yaşadı.Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyir etti. Kentte doğal güzellikler ile dondurucu soğukların bir arada yaşanması nedeniyle ortaya güzel manzaralar çıktı. (MG-



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