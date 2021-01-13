- Ağrı’da sis nedeniyle göz gözü görmedi

- Ağrı’da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı’da sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezinde oluşan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. (MG-ÖB)
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