- Ağrı’da sis nedeniyle göz gözü görmedi

-- Detay görüntüler

-

-

-GÖRÜNTÜLER " sıs-bulutu-agrı" koduyla Ağrı FTP adresinden geçildi.



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı’da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı’da sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezinde oluşan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. (MG-ÖB)



loading...