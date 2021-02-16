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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da 'Sahte Gelinler' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ağrı’da 'Sahte Gelinler' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

-Ağrı’da Sahte gelinler operasyonu kapsamında 7 kişi hakim karşısına çıktı

Polis Adli Kontrol Akalan Polis Ekipleri Irak 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen sahte gelinlere polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.
'Sahte Gelinler' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye’nin gündemine oturan sahte gelinlere yönelik Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5’i kadın olmak üzere 7’i kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde aralarında sahte gelin Melisay'ın da olduğu 7 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından Doğubayazıt Adliyesine götürüldü. Yakalanan 7 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MG-ÖB)
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