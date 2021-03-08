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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da Mart ayında kar yağışı etkili oldu

Ağrı’da Mart ayında kar yağışı etkili oldu

- Ağrı’da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İlkbahar Nadan Kar Yağışı 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı’da İlkbahar ayında etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gündüz de etkisini arttırarak devam eden fırtınayla karışık kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Oluşan fırtına nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşların ise şemsiyeleriyle kar yağışı ve fırtınadan korunmaya çalıştıkları görüldü.
(MG-ÖB)
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