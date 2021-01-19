Ağrı’da köy yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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( AĞRI ) - AĞRI



- Ağrı’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 442 köy yolu ulaşıma kapandı. Ağrı’da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kayboldu. 442 köy yolu ise kar ne tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. (MG-AT-Y)



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