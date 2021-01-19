Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da köy yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı’da köy yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

- Ağrı’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 442 köy yolu ulaşıma kapandı

Köy Yolları Kar Yağışı 

-- Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 442 köy yolu ulaşıma kapandı. Ağrı’da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kayboldu. 442 köy yolu ise kar ne tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. (MG-AT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı