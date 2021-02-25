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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da korkutan yangın... Çığlıkları duydu kapıyı kırdı

Ağrı’da korkutan yangın... Çığlıkları duydu kapıyı kırdı

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Yükselen Trol 

-- Yanan ev ve eşyalardan detay
-- Röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da tek katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çığlıkları duyan vatandaş kapıyı kırarak evde mahsur kalan kadını kurtardı. Ağrı merkez Leylekpınar Mahallesi Namık Sezgin Caddesi’nde sabah saat 10:00 sularında bir evin içinden henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Dikkatli vatandaşlardan birisi evden çığlıkların geldiğini fark edince kapıyı kırıp evde kiracı olarak kalan Ayda Hasanova isimli kadını yanmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumanları fark eden vatandaşlardan Mehmet Şerif Koç, “Ben buradan işe doğru gidiyordum. Evden dumanların yükseldiğini fark ettim. Sonra yanan evin içinden biri bana ‘beni kurtar’ diye seslendi. Kapıyı açmaya geldiğimde kapı kilitliydi. Evim hemen yakında olduğu için gidip evden bir keser alarak kilidi kırarak kadının dışarı çıkmasına yardım ettim. Ama evin asıl girişi bu taraftan değilmiş. Bu benim kırdığım kapı kullanılmayan bir kapıymış” şeklinde konuştu.

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