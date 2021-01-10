Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da kısıtlama sessizliği

Ağrı’da kısıtlama sessizliği

Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Hafta Sonu 


- Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ağrı yine sessizliğini korudu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Ağrı’da caddeler ve sokaklar sessizliğini korudu. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı