Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da kartpostallık manzaralar

Ağrı’da kartpostallık manzaralar

Kar manzaraları

( AĞRI ) - AĞRI

Ölümsüz Kar Temizleme Kar Örtüsü Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Ağrı’da yoğun kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Ağrı’da yoğun kar yağışı şehir merkezine ayrı bir güzellik kattı. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar örtüsünün kapladığı ağaçlar ve evlerin görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Kar görüntülerini fırsat bilen vatandaşlar cep telefonları ile bu güzel anları ölümsüzleştirdi. Hayvanların kar ile olan görüntüleri ise tatlı ama zorlu mücadelelerini gözler önüne serdi. Öte yandan bazı vatandaşlar, küreklerle kapılarının önünü temizledi. Ağrı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. (RÇ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı