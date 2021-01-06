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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da kar yok, don var

Ağrı’da kar yok, don var

-Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da, sis ve don etkili olmaya devam ediyor.

Buz Sarkıtları 

--Yüzeyi buz tutan Murat Nehri'nden detay görüntüler
--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da, sis ve don etkili olmaya devam ediyor. Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da dondurucu soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde dondurucu soğuklar nedeniyle buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.
Ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis bulutu ise sürücülere zor anlar yaşattı.
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