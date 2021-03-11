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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da kar yağışı kenti etkisi altına aldı

Ağrı’da kar yağışı kenti etkisi altına aldı

Vatandaşların kent merkezindeki yürüyüşleri

Kar Yağışı 

-Yollardan ve araçlardan genel görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı kenti beyaz bürüdü. Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kent merkezinde ve ilçelerde bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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