Ağrı'da kar temizleme çalışmaları gece boyu devam etti

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( AĞRI ) AĞRI



- Doğu Anadolu bölgesinde etkisini arttıran kar, Taşlıçay ilçesinde 60 santimetre kalınlığa ulaştı. Kar temizleme çalışması gece boyu devam etti. İlçede ulaşımın neredeyse felç olduğu bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede şehir içi trafiğin aksamaması için kar temizleme çalışmaları gece boyunca devam etti. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından oluşturulan temizlik ekibi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezinde ve ana caddelerde kar temizleme işlemlerinin neredeyse bittiğini söyleyen Başkan Taşdemir, mahalle ve sokak temizliklerinin de devam ettiğini belirtti.

Başkan Taşdemir pandemi sürecinin devam ettiğimi bu günlerde ilçe halkına seslenerek, gerekli olmadıkça dışa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



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