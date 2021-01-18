Ağrı’da kar hayatı olumsuz etkiledi

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( AĞRI ) - AĞRI



- Ağrı’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler kara saplanan araçlarını çıkarmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. (MG-



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