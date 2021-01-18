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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da kar hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı’da kar hayatı olumsuz etkiledi

- Ağrı’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar Yağışı 

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( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler kara saplanan araçlarını çıkarmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. (MG-
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