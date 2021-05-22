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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı’da inşaat malzemesi deposunda korkutan yangın

Ağrı’da inşaat malzemesi deposunda korkutan yangın

Yangından ve söndürme çalışmalarından görüntü

( AĞRI ) AĞRI

İnşaat Malzemesi Trol 


- Ağrı’da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ağrı’nın merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alındı.
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