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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ağrı’da İlkbahar renk cümbüşü oluşturdu

- Ağrı’da İlkbahar renk cümbüşü oluşturdu



( AĞRI -ÖZEL) Ağrı’da İlkbahar renk cümbüşü oluşturdu AĞRI

Gökyüzü İlkbahar Ziyaretçiler Kış Mevsimi 


- İlkbahar mevsiminin yaşanmaya başladığı Ağrı’da doğa renkleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. Ağrı’da uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından İlkbahar mevsimi kendini göstermeye başladı.
Baharın gelişiyle beraber yeşil ve mavi renklerin bambaşka tonlarına bürünen doğa ziyaretçilerini mest ediyor. Kırlarda otlamaya çıkan koyunlar, uzun süre yerde kalan karın ardından açan kır çiçekleri ve gökyüzüyle bütünleşen dağlar, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor.
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