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Ağrı’da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü

Ağrı’da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü

olay yeri

( AĞRI ) - AĞRI

Hastane Jandarma Altın Gözaltı Trol 


- Ağrı’da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Geçidinde S.A kontrolündeki tır ile A.K kontrolündeki tır çarpıştı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, diğer sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (MG-
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