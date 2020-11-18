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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da hız yapan araç kazaya sebep oldu

Ağrı’da hız yapan araç kazaya sebep oldu

- Ağrı’da hız kurallarını ihlal eden araç anayola geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.

Polis Polis Ekipleri 

--olay yerine ait detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da hız kurallarını ihlal eden araç anayola geçmeye çalışan başka bir araca çarptı. Eleşkirt İlçesinden Ağrı’ya doğru seyir halinde olan 65 AN 553 plakalı araç hız kurallarını ihlal edince Şeker Fabrikasından anayola çıkmaya çalışan, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir araca çarptı. Can kaybı ve yaralıların olmadığı kazada iki araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. (MG-
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