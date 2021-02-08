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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Ağrı’da Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

- Ağrı’da bir mağazayı soyan hırsız güvenlik kameralarınca görüntülendi

Polis Asad Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-- Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da bir mağazayı soyan hırsız güvenlik kameralarınca görüntülendi. Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler neticesinde mağazanın bitişiğindeki tek katlı bir binanın çatısına çıkan zanlının daha sonra iş yerinin duvarındaki demirlerden tırmanarak iş yerinin 6. katındaki camdan içeri girdiğini tespit etti. Mağazadaki 2 ayrı kasadan hırsızlık yapan zanlının, poliste 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A. olduğu tespit edildi. Zanlının iş yerinden hırsızlık yapma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (MG-
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