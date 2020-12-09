Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı



- Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesinde saat 23:55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti. (SA-AT)



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