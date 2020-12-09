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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

- Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken alınan görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

Akalan Kamera Bisiklet Hırsız Sokağa Çıkma Yasağı 


- Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesinde saat 23:55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti. (SA-AT)
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