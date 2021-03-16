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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

Ağrı’da hayvana işkence yapan zanlı para cezasına çarptırıldı

Köpeğe yapılan işkencenin görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

Para Cezası Köpek Hayvan Barınağı Harekete Geç İşkence 


- Ağrı’da köpeğe işkence yapan zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı. Ağrı’da bir köpeğe işkence yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, işkence yaptığı iddia edilen S.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından köpeğe işkence yaptığı için Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında S.Ö isimli zanlıya 11 bin 500 lira para cezası uygulandı. İşkenceye uğrayan köpek ise güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi. (MG-
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