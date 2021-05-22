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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

Ağrı'da gülümseten görüntüler...Çocuklar köpeğe cips yedirdi

köpeğin cips yemesi

Köpek Güneşli Hava Güneşli 

-çocuklardan görüntü
-detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da, çocuklarla oynayan köpeğin uzatılan cipsleri yemesi gülümsetti. Ağrı’nın merkeze bağlı Hacısefer Köyü'nde, güneşli havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çocuklar yanlarına yaklaşan köpeği görünce oynamaya başladı.
Çocuklardan birinin elinde olan cips paketinden çıkardığı cipsi köpeğe uzatması üzerine iştahla verilenleri yiyen köpek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin sevimli hareketleri ile eğlenen çocuklar ise gülümsetti.
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