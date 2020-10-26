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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da çöp sorunu kâra dönüştürüldü

Ağrı’da çöp sorunu kâra dönüştürüldü

-Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çöp Tesisini ziyaret ederken çekilen görüntüler

Yarış Güneş Enerjisi Geri Dönüşüm Allah Basın Mensupları 

--Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yaptığı açıklama

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde büyük sorun teşkil eden çöp depolama alanında yapacakları proje ile 10-12 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.
Ağrı’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile birlikte Küpkıran ve 100. Yıl Mahallelerinde yapılan tesisleri gezdiren Başkan Savcı Sayan, bu proje ile büyük bir sorunu vatandaşın lehine çevireceklerini söyledi.

Çöp alanında, Küpkıran mevkii katı atık depolama alanında, hayata geçirilecek olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim sisteminde yaklaşık 12 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılayacağını ifade eden Başkan Sayan: “Kurulacak olan katı ayrıştırma tesisi ile geri dönüşüm ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra güneş enerji panelleri ile de tesisin üretim kapasitesini arttıracağız” dedi.
'İnşallah Ağrı çok daha güzel olacak' Kurulan tesisin bulunduğu alanın, daha önce düzensiz bir çöp alanı olduğunu ve bu alanda oluşan metan gazının çevre için tehlike arz ettiğini kaydeden Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Biliyorsunuz burası burası düzensiz bir çöp alanıydı. Metan gazının her an bir tehlike yaratması söz konusuydu. Mahalleyi etkileyecek bir durum söz konusuydu. Şimdi burada belediyemizin cebinden bir kuruş bile çıkmadan 20 milyon civarı bir yatırımla şimdi güneş enerjisi bölümü de eklenince daha büyük bir yatırım olacak. Dolayısıyla buradan elektrik üretilecek. 10 bin ile 12 bin hanenin elektrik ihtiyacına yetebilecek bir tesis burası. Deneme üretimleri başladı.
Bir hafta içerisinde tam olarak üretime başlayacak. Görülen bu kirli alanın tamamı toprakla örtülüp yeşil alana dönüştürülecek. Bu kötü görüntüden kurtulacağız. Aynı zamanda kazanılan paradan yüzde 7 buçukluk bir pay belediyeye aktarılacak. Buda önemli bir pay. Zannedersem İstanbul Belediyesi de böyle bir tesisin açılışını yapmış. Biz İstanbul ile yarışıyoruz artık. İnşallah Ağrı çok daha güzel olacak. Bu tesis bizim göz bebeğimiz. Güzel ve modern bir tesis olacak. Türkiye ölçeğinde belki de belediyeler arasında en güzel tesise sahibiz. Ağrılılara hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (SA-
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