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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

Ağrı’da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

- Hırsızlık anlarına ait kamera kayıtları

( AĞRI ) AĞRI

Akalan Kamera Bisiklet Hırsız 


- Ağrı’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı. Ağrı’da ev ve iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarda bisiklet ve kapı çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, S.T isimli kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete getirilen S.T, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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