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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı'da bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi

- Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde tır dorsesinde arama yapan ekipler - Narkotik köpeği yardımıyla arama yapan ekiplerin metamfetamin maddesi ele geçirmesi - Olaya ilişkin gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.İlçeye gelen bir tırda metamfetamin maddesi olduğu bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Çalışma sonucu ilçede durdurulan B.C. idaresindeki tırın dorsesinde narkotik köpeği yardımıyla arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, parafin malzemeleri içerisinde gizlenen 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirdi.Gözaltına alınan sürücü B.Z, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

Amfetamin Narkotik Metamfetamin Tır Dorsesi 

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