Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da bir buçuk yılda 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı’da bir buçuk yılda 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlardan görüntüler

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-Genel detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir buçuk yılda gerçekleştirilen 589 operasyonda, toplam 1 ton 260 kilo 707 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin uyuşturucu tacirlerine geçit vermediği kentte, 2020 yılı ocak ayından 2021 yılı mayıs ayına kadar uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 589 operasyonda, 464 kök hint keneviri, 995 kilo 49 gram eroin, bin 240 adet ectasy, 55,68 gram bonzai, 21 kilo 441 gram esrar, 200 kilo 6 gram metamfetamin, 44 kilo 156 gram Afyon Sakızı, 65 bin 502 adet sentetik ecza ve 2 adet captagon ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda yakalanan 776 kişiden 116 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement