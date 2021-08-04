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Ağrı’da bir araca zulalanmış yaklaşık 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da bir araca zulalanmış yaklaşık 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da bir araca zulalanmış yaklaşık 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

- Araç içinde arama

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı 

-- Köpekle arama yapılması
-- Uyuşturucu maddelerin bulunması
-- Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucu Ağrı’da 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ağrı’da, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucu, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Tutak’ta şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 6 paket halinde 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan gözaltına alındı. (MG-
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