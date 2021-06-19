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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı’da binada çıkan yangın korkuttu

Ağrı’da binada çıkan yangın korkuttu

Ağrı’da 8 katlı bir binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Doğalgaz İtfaiye Merdiveni Yükselen Irak Trol 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da 8 katlı bir binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.İddiaya göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın 2’nci katında açık bırakılan doğalgazın patlaması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla yangının çıktığı kata çıkarak, yükselen alevleri güçlükle kontrol altına alabildi.
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