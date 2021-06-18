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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Ağrı’da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Ağrı’da, Yazıcı Barajında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Jandarma Cenaze Bild 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da Yazıcı Barajında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşında olan H.B’ye ait olduğu tespit edildi. H.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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