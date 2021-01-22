- Ağrı’da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

- Ağrı’da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar. Ağrı merkez Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir binanın en üst katına çıkarak iş kapı önlerindeki ayakkabılara kontrol eden 2 kişi beğendikleri ayakkabıyı çalarken güvenlik kameralarından kaçamadılar. Olay görüntülerini izleyen apartman sakinleri görüntüleri polise vererek hırsızların yakalanmasını istediler.
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