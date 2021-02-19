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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Ağrı’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kentten kar yağışı görüntüleri

Kar Yağışı 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kış mevsiminin en belirgin geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Önümüzdeki günlerde de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı, kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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