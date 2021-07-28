Ağrı’da aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü

- Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyünde aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü. Uzun süredir yağışın olmadığı kentte Diyadin ilçesine bağlı başta Hacıhalit Köyü ve civar köylerde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası ortalık beyaza bürünürken birçok ekin ve tarım arazisi doludan dolayı zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım