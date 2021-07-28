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Ağrı’da aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü

Ağrı’da aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü

Diyadin'de aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü

Tarım Dolu Yağışı Tarım Arazisi 

-Genel detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyünde aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü. Uzun süredir yağışın olmadığı kentte Diyadin ilçesine bağlı başta Hacıhalit Köyü ve civar köylerde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası ortalık beyaza bürünürken birçok ekin ve tarım arazisi doludan dolayı zarar gördü.
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