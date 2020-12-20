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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da akşam saatlerinde sis etkili oldu

Ağrı’da akşam saatlerinde sis etkili oldu

Ağrı kent merkezinde bulunan caddelerden çekilen genel görüntüler

Yağan 

-Ağrı kent merkezinde bulunan caddelerden çekilen detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da akşam saatlerinde oluşan sis yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Ağrı kent merkezinde önceki gece yağan kar kenti beyaz örtüyle kapladı. Gün içerisinde güneşin çıkmasıyla birlikte yağan karın bir kısmı erirken akşam saatlerinde ise kent merkezinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kısıtlamanın olmasından dolayı trafikte yoğunluk yaşanmasa da sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti.
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