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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da ağaçların oluşturduğu kar manzarası göz kamaştırdı

Ağrı’da ağaçların oluşturduğu kar manzarası göz kamaştırdı

Ağaçların ve dalların üzerinde biriken karlardan görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

Atmosfer Ziyaretçiler Kış Mevsimi Kar Yağışı 


- Ağrı’da etkili olmaya devam kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağrı’da Mart ayında etkili olmaya devam eden kar yağışıyla birlikte Selahaddin Eyyubi Parkı'nda bulunan ağaçlarda eşsiz manzaralar oluştu. Etkili olan kar yağışının ardından, ağaçların ve dalların üzerinde biriken karlar özellikle kış mevsiminde ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı’da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen ve fotoğraf tutkunu olan vatandaşlar için uğrak bir mekan oluyor.
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