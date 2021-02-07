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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da ağaçlar kırağı tuttu

Ağrı’da ağaçlar kırağı tuttu

ağaçlardan görüntüler

Hava Sıcaklıkları Uttu 

-Rıza Boğa ile röportaj
-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da eksilerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da soğuk hava nedeniyle açık alanlar başta olmak üzere ağaçlar buz tuttu. Karın yağmasıyla birlikte kışın güzel görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte kırağı tutan ağaçlar görenleri adeta büyüledi. Yılın yarısını kar altında geçirdiklerini söyleyen Rıza Boğa, “Başka illerde denize giriyorlar biz hala eksi 15 derece soğukta yaşıyoruz. Önümüz yaz. Şubat ve Mart derken yazın gelmesi gerekiyor. Ama biz hala dondurucu soğukta yaşıyoruz. Sobalı bir evde yaşıyoruz. Sürekli yanıyor soba, kar altında gerçekten ısınamıyoruz. 12 ay burada yaşıyoruz, 8’i kar, kış, yağmur, çamur. Gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz. “ ifadelerine yer verdi.
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