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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı’da 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi

Drone görüntüsü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uluslararası 

-Operasyon anı
-Polis köpeğiyle arama yapılması
-Metamfetamin'in bulunması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda çalışmalar sonucunda 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran TIR’ında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan uluslararası yasal yük taşıyan 2 İran TIR’ında yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplamda 91 Kilo 860 gram Sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İran Uyruklu 2 tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araçlara el konulmuş, Suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir. Ele geçirilen 91 Kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi Ülkemizde yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir. Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.” (MG-
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