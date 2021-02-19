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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da 5 katlı binanın çatı katında yangın paniği

Ağrı’da 5 katlı binanın çatı katında yangın paniği

- Ağrı’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı Katı Yangın Paniği Yükselen Trol 

--Röportaj
--detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ağrı’da Alpaslan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, bina sakinlerini yangın çıktığı konusunda uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süren uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Binanın çatı katında çıkan yangını fark ederek apartman sakinlerini uyaran ve itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş yaptığı açıklamada, “ Yoldan geçerken yangını fark ettim. Daha sonra binaya gittim. Kapı kapalıydı. İçeriye girip haber veremediğim için karşıda bulunan inşaata çıktım. Camlarına taş attım. Taş attıktan sonra çıktılar. Önce inanmadılar. Sonra tekrar çağırdım, aşağıya indiler. İtfaiye ekipleri geldi. Binanın çatısında da bayağı bir çökme olmuş. Yangının elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi. (MG-
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