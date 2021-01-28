Ağrı’da 21 kilo eroin ele geçirildi

-Uyuşturucu maddelerin bulunması



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucunda Ağrı’da 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Ağrı’da Şeker Kavşağında durdurulan bir araçta 3 adet çuval içerisinde 21 kilo 114 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; İlimiz Şeker Kavşağında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada sonucu; 3 adet çuval içerisinde 40 (kırk) paket halinde toplam 21 kilo 114 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır” (MG-



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