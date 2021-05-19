Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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( AĞRI ) - AĞRI



- Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Abide meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, gençlerle beraber Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Çalgan şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, yolumuzu aydınlatan cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919, aynı zamanda tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasıdır.” Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan’ın konuşmasının ardından gençler ve çocuklar çeşitli branşlarda gösteri sergilediler. Gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Kurum ve kuruluş müdürleri, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. (MG-

