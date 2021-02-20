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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AĞRI - Çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü

AĞRI - Çıkan yangın, tüplerin bulunduğu iş yerine sıçramadan söndürüldü

- Yangın çıkan tandır ekmeği imalathanesinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Çveredeki vatandaşların görüntüleriAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde tandır ekmeği imalathanesinde çıkan yangın, tüplerin bulunduğu bitişikteki iş yerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.İstiklal Mahallesi'ndeki tandır ekmeği imalatı yapılan tek katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki başka bir iş yerinin çatısına da sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İtfaiye ekipleri, yangını kepçe yardımıyla bitişikteki tüp satılan iş yerine sıçramadan söndürdü.Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerinin çatısı da hasar gördü.

İmalathane Tandır Ekmeği Yangına Müdahale 

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