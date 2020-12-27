Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ağrı buz kesti...Ağaç dalları buz tuttu, araçları brandalı ile örttüler

Ağrı buz kesti...Ağaç dalları buz tuttu, araçları brandalı ile örttüler

ağaçlardan görüntü

Buz Sarkıtları Gesi Uttu 

-araçlardan görüntü
-brandalı araçlar
-Detay görüntüler

( AĞRI )- Sibirya Soğukları Ağrı’da etkisini arttırdı AĞRI

- Bir süredir soğuk havanın etkisi altına giren Ağrı’da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı. Doğu Anadolu Bölgesinde kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da Sibirya soğukları etkisini iyice hissettirmeye başladı.
Gece eksi 24’ü bulan soğuklar, termometrelerde gündüz eksi 20 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, parklarda bulunan ağaçlar tamamen karla kaplandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement