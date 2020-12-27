Ağrı buz kesti...Ağaç dalları buz tuttu, araçları brandalı ile örttüler

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( AĞRI )- Sibirya Soğukları Ağrı’da etkisini arttırdı AĞRI



- Bir süredir soğuk havanın etkisi altına giren Ağrı’da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı. Doğu Anadolu Bölgesinde kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da Sibirya soğukları etkisini iyice hissettirmeye başladı.

Gece eksi 24’ü bulan soğuklar, termometrelerde gündüz eksi 20 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, parklarda bulunan ağaçlar tamamen karla kaplandı.



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