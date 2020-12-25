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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağrı buz kesti

Ağrı buz kesti

buz tutan yerlerden görüntü

Gizli Buzlanma Uttu 

-detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da kış etkisini iyice göstermeye başladı.
Hava sıcaklıklarının eksi 22 dereceyi bulduğu kentte hayat olumsuz yönde etkilenirken, gizli buzlanmadan dolayı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
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