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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AĞRI - Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu

AĞRI - Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu

- Yazıcı Barajı - Baraj kenarında bulanan cesedin taşınması - Cenaze aracının gelmesi - Cesedin cenaze aracına konması - Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeden ayrılması Ağrı 'da bir kişi baraj kenarında ölü bulunduAĞRI (AA) - Ağrı 'da bir haftadır kayıp kişi, baraj kenarında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.H.B'ye (23) ait olduğu tespit edilen ceset, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ailesinin, H.B. hakkında bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Jandarma Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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