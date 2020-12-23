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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

- Ağrı Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kar Temizleme Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-- Röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla başladı.
Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe olmak üzere toplam 21 araç 45 personel ile şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştirirken, kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor. (MG-AT)
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