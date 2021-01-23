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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalardan görüntü

Kar Temizleme 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 30 derece soğukta kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dondurucu soğuklara rağmen kentte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda cadde ve sokaklarda buz kırma ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
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